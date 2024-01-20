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BI: беспилотники ВСУ становятся бесполезными из-за средств РЭБ ВС России

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Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины теряют свою эффективность и становятся бесполезными из-за модернизации средств радиоэлектронной борьбы российской армии.
BI: беспилотники ВСУ становятся бесполезными из-за средств РЭБ ВС России
  • РИА Новости

Об этом пишет издание Business Insider.

«Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы ВС России становятся мощнее», — говорится в публикации.

По словам автора публикации, ВСУ используют беспилотники и дроны гражданского назначения, модифицируя их под военные нужды.

Отмечается, что на фоне дефицита боеприпасов и артиллерии, с которым сталкивается украинская армия, такие БПЛА стали главным вооружением ВСУ.

Ранее глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что новые российские дроны чреваты большими проблемами для Киева.

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