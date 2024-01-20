BI: беспилотники ВСУ становятся бесполезными из-за средств РЭБ ВС России
- РИА Новости
Об этом пишет издание Business Insider.
«Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы ВС России становятся мощнее», — говорится в публикации.
По словам автора публикации, ВСУ используют беспилотники и дроны гражданского назначения, модифицируя их под военные нужды.
Отмечается, что на фоне дефицита боеприпасов и артиллерии, с которым сталкивается украинская армия, такие БПЛА стали главным вооружением ВСУ.
Ранее глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что новые российские дроны чреваты большими проблемами для Киева.