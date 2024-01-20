Украинский эксперт Берлинская: новые дроны России принесут Киеву проблемы

Новые российские дроны чреваты большими проблемами для Киева, заявила глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская.

«Сейчас российские инженеры находятся на грани определённого технологического прорыва. Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение», — цитирует её РИА Новости.

Берлинская отметила, что новые системы наведения представляют наибольшую угрозу для украинской армии. Она также поделилась опасениями о том, что автономия российских дронов и сведение участия оператора в процессе к минимуму сделает средства РЭБ, имеющиеся в арсенале у ВСУ, неэффективными.

Ранее в ОАК заявили о завершении испытаний новейшего учебно-тренировочного самолёта Як-152 для ВКС.

Также стало известно, что в России ведутся разработки бюджетного аналога дрона «Герань».