Украинский эксперт Берлинская: новые дроны России принесут Киеву проблемы
«Сейчас российские инженеры находятся на грани определённого технологического прорыва. Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение», — цитирует её РИА Новости.
Берлинская отметила, что новые системы наведения представляют наибольшую угрозу для украинской армии. Она также поделилась опасениями о том, что автономия российских дронов и сведение участия оператора в процессе к минимуму сделает средства РЭБ, имеющиеся в арсенале у ВСУ, неэффективными.
Ранее в ОАК заявили о завершении испытаний новейшего учебно-тренировочного самолёта Як-152 для ВКС.
Также стало известно, что в России ведутся разработки бюджетного аналога дрона «Герань».