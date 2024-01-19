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ОАК: испытания новейшего учебно-тренировочного самолёта Як-152 для ВКС завершены

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Новый лёгкий учебно-тренировочный самолёт первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 завершил госиспытания.

Об этом рассказали в пресс-службе разработчика — компании «Яковлев», входящей в ОАК.

«В ходе этих испытаний были подтверждены основные лётно-технические характеристики самолёта», — передаёт РИА Новости.

По данным компании, следующим этапом развития проекта станет импортозамещение двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал производство управляемых ракет в Московской области.

Также сообщалось, что в России начинаются испытания нового пулемёта для армии.

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