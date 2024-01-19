ОАК: испытания новейшего учебно-тренировочного самолёта Як-152 для ВКС завершены
Об этом рассказали в пресс-службе разработчика — компании «Яковлев», входящей в ОАК.
«В ходе этих испытаний были подтверждены основные лётно-технические характеристики самолёта», — передаёт РИА Новости.
По данным компании, следующим этапом развития проекта станет импортозамещение двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал производство управляемых ракет в Московской области.
Также сообщалось, что в России начинаются испытания нового пулемёта для армии.