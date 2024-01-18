«Стратим»: в России ведутся разработки бюджетного аналога дрона «Герань»

В России ведётся разработка бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань» под названием «Ястреб».

Об этом информирует конструкторское бюро «Стратим», передаёт ТАСС.

Отмечается, что работу над проектом планируется закончить в первом полугодии 2024 года.

«В том числе «Ястреб» будет использоваться как псевдокрылатая ракета — ложная цель для отвлечения средств противовоздушной обороны противника», — добавили в КБ.

Ранее сообщалось, какие новые средства защиты получает российская бронетехника.

Также российские войска получили новейшие САУ «Коалиция-СВ».