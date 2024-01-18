«Стратим»: в России ведутся разработки бюджетного аналога дрона «Герань»
Об этом информирует конструкторское бюро «Стратим», передаёт ТАСС.
Отмечается, что работу над проектом планируется закончить в первом полугодии 2024 года.
«В том числе «Ястреб» будет использоваться как псевдокрылатая ракета — ложная цель для отвлечения средств противовоздушной обороны противника», — добавили в КБ.
Ранее сообщалось, какие новые средства защиты получает российская бронетехника.
Также российские войска получили новейшие САУ «Коалиция-СВ».