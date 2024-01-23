Украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что Владимир Зеленский и его команда являются некомпетентными.

«Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», — цитирует его испанская газета El Mundo.

Также депутат добавил, что западные страны давили на Украину в вопросе проведения контрнаступления украинских войск, которое не имело шансов на успех. По словам Таруты, ответственность за провал операции ВСУ несёт Запад.

Ранее немецкое издание Die Welt написало, что ВСУ проведут новую попытку наступления после получения F-16 от Норвегии.