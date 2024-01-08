Welt: ВСУ совершат новую попытку наступления после получения F-16 от Норвегии

ВСУ совершат ещё одну попытку наступления после получения истребителей F-16 от Норвегии.

Об этом написало немецкое издание Welt.

«Украина может перейти в наступление в ближайшие месяцы после получения истребителей F-16 от Норвегии», — пишет издание.

Ранее газета Berlingske со ссылкой на Минобороны страны сообщала, что Дания задерживает доставку первых F-16 на Украину до полугода.

Чешский полковник в запасе Зденек Петраш заявил, что ВС Украины не получат никаких преимуществ после поставок истребителей США F-16.