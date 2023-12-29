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Чешский полковник Петраш: F-16 не обеспечат ВСУ перелома в конфликте

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Чешский полковник в запасе Зденек Петраш заявил, что ВС Украины не получат никаких преимуществ после поставок истребителей США F-16.
Чешский полковник Петраш: F-16 не обеспечат ВСУ перелома в конфликте
  • Gettyimages.ru
  • © Murat Taner

В интервью iROZHLAS он сказал, что сами по себе истребители F-16 не могут быть отправлены в заявленных количествах и что они не сумеют обеспечить принципиальный перелом в конфликте.

Кроме того, полковник отметил, что не может точно подтвердить информацию СМИ о том, что Нидерланды отправили Киеву несколько самолётов этой модели.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Соединённое Королевство поставит на Украину сотни ракет противовоздушной обороны.

26 декабря сообщалось, что первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании.

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