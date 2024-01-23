Основательница SOS Donbass: наёмники из Франции едут на Украину ради приключений

Основательница SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ в эфире RT заявила, что многие французские наёмники отправляются воевать на Украину в первую очередь из-за «жажды приключений», но идут на попятную, когда сталкиваются с реальностью.

Она отметила, что наёмники не могут нормально заработать на участии в боевых действиях.

«В большинстве случаев французы, наёмники или добровольцы, люди, которые ищут эмоций, когда оказываются лицом к лицу с реальностью, — они идут на попятную», — сказала Новикова-Бернэ.

Ранее стало известно, что с начала СВО на Украину прибыли более 300 французских наёмников, в январе 2024 года в зоне спецоперации находились 50 боевиков из Франции.

17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.