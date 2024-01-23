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RT нашёл страницы в соцсетях находившихся в Харькове французских наёмников

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RT нашёл в соцсетях страницы французских наёмников, находившихся в расположении в Харькове, по которому ВС России нанесли удар.
RT нашёл страницы в соцсетях находившихся в Харькове французских наёмников
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandra Zhilenkova

У одного из наёмников в соцсетях были фотографии в форме с украинскими нашивками, у второго на костяшках пальцев — тату «ВСУ».

Ещё один французский наёмник, который был в Харькове, публиковал в сети фото с шевроном «Иностранного легиона».

RT также обнаружил в TikTok 46-летнего Беранже Гийома Алена Мино ролики из окопов под музыку запрещённого в России нацбата «Айдар»* и кадры с украинскими военными.

Судя по комментариям, он участвовал в боевых действиях на Украине практически с начала СВО, был в ЛНР.

Также он писал, что в ноябре 2022 года лечился в киевском госпитале, и отзывался о российских солдатах агрессивно.

Ранее стало известно, что с начала СВО на Украину прибыли более 300 французских наёмников, в январе 2024 года в зоне спецоперации находились 50 боевиков из Франции.

17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.

* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

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