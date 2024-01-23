RT нашёл страницы в соцсетях находившихся в Харькове французских наёмников
- Gettyimages.ru
- © Aleksandra Zhilenkova
У одного из наёмников в соцсетях были фотографии в форме с украинскими нашивками, у второго на костяшках пальцев — тату «ВСУ».
Ещё один французский наёмник, который был в Харькове, публиковал в сети фото с шевроном «Иностранного легиона».
RT также обнаружил в TikTok 46-летнего Беранже Гийома Алена Мино ролики из окопов под музыку запрещённого в России нацбата «Айдар»* и кадры с украинскими военными.
Судя по комментариям, он участвовал в боевых действиях на Украине практически с начала СВО, был в ЛНР.
Также он писал, что в ноябре 2022 года лечился в киевском госпитале, и отзывался о российских солдатах агрессивно.
Ранее стало известно, что с начала СВО на Украину прибыли более 300 французских наёмников, в январе 2024 года в зоне спецоперации находились 50 боевиков из Франции.
17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.
По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.
Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.
* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.