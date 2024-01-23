Weapons and Strategy: давление ВС России на Украину вызвало панику в Европе

Союзники Украины в Европе начали паниковать, а США — искать новый подход к украинскому конфликту из-за нарастающего давления ВС России на армию Украины, считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, своё мнение он выразил в колонке для портала Weapons and Strategy.

Автор пишет, что Владимир Зеленский по мере обострения ситуации, которая становится для него всё опаснее, нуждается в верных людях вокруг себя и может пойти на увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Его европейские и американские союзники, которые до сих пор заявляют, что хотят дать ему то, что он просит, в виде оружия и финансовой помощи, понимают, что Украина не сможет противостоять российскому военному давлению. Именно поэтому Европа сейчас в панике», — заявил Брайен.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее выразил мнение, что вместо умиротворения ситуации на Украине странам Европы нужно, наоборот, удвоить свои усилия по вооружению Киева «необходимыми инструментами» и возродить европейскую военную промышленность.