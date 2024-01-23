Французский наёмник из «харьковского списка» публиковал фото с оружием с Украины

Гражданин Франции Алексис Дрион, чьё имя присутствует в списке тех, кто оказался на месте удара российской армии по Харькову, публиковал фотографии с оружием с Украины.

Ранее французские волонтёры из организации SOS Donbass передали РИА Новости данные 13 французских наёмников, находившихся в Харькове во время удара ВС России.

По данным агентства, аккаунт француза в соцсети Facebook* создан в 2011 году, у него 64 подписчика.

Отмечается, что на фотографиях у Дриона видны нашивки флага Украины и запрещённых националистических организаций.

Также сообщалось, что с начала СВО на Украину прибыли более 300 французских наёмников, в январе 2024 года в зоне спецоперации находились 50 боевиков из Франции.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.