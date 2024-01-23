РИА Новости: две трети украинских кораблей в Севастополе уже уничтожены
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах полуострова.
«Процесс уже идёт полным ходом», — передаёт агентство.
Отмечается, что утилизация проходит в Инкермане в пригороде Севастополя.
Ранее сообщалось, что оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины передавать в состав Черноморского флота не будут, они утилизируются.
Также в Крыму назвали чушью слова о размещении нейтрального флота в Чёрном море.