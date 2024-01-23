RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: две трети украинских кораблей в Севастополе уже уничтожены

Короткая ссылка
Две трети оставшихся в Севастополе после 2014 года кораблей ВМС Украины порезаны на металл или использованы в качестве мишеней на стрельбах.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах полуострова.

«Процесс уже идёт полным ходом», — передаёт агентство.

Отмечается, что утилизация проходит в Инкермане в пригороде Севастополя.

Ранее сообщалось, что оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины передавать в состав Черноморского флота не будут, они утилизируются.

Также в Крыму назвали чушью слова о размещении нейтрального флота в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить