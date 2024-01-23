РИА Новости: две трети украинских кораблей в Севастополе уже уничтожены

Две трети оставшихся в Севастополе после 2014 года кораблей ВМС Украины порезаны на металл или использованы в качестве мишеней на стрельбах.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах полуострова.

«Процесс уже идёт полным ходом», — передаёт агентство.

Отмечается, что утилизация проходит в Инкермане в пригороде Севастополя.

Ранее сообщалось, что оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины передавать в состав Черноморского флота не будут, они утилизируются.

Также в Крыму назвали чушью слова о размещении нейтрального флота в Чёрном море.