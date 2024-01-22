Пушилин: ВС России продвигаются в направлении Курахова в ДНР
Его слова приводит РИА Новости.
«В этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно», — сказал Пушилин.
Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке. Пушилин заявил, что в результате обстрелов за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.
Глава СПЧ России Валерий Фадеев обратился в международные организации, он призвал их осудить теракт, совершённый ВСУ в Донецке 21 января.