Пушилин: ВС России продвигаются в направлении Курахова в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы России продвигаются в направлении населённого пункта Курахово, откуда производился обстрел рынка в Донецке в воскресенье, 21 января.

Его слова приводит РИА Новости.

«В этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно», — сказал Пушилин.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке. Пушилин заявил, что в результате обстрелов за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

Глава СПЧ России Валерий Фадеев обратился в международные организации, он призвал их осудить теракт, совершённый ВСУ в Донецке 21 января.