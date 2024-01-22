Военкор RT показал кадры последствий обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ
- РИА Новости
- © Виктория Веленская
Военкор также пообщался с мирными жителями.
По их мнению, украинская армия намеренно целилась по мирному населению, когда атаковала Кировский район города.
«Сволочи, по мирным жителям стреляют! Здесь военный объект? В магазине?» — высказывались они в разговоре с военкором.
Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.
Глава СПЧ России Валерий Фадеев обратился в международные организации, он призвал их осудить теракт, совершённый ВСУ в Донецке 21 января.