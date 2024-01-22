Военкор RT показал кадры последствий обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ

Военный корреспондент RT Сами Абу Деяб показал кадры последствий обстрела рынка в Донецке со стороны Вооружённых сил Украины, в результате которого погибли 28 человек.

Военкор также пообщался с мирными жителями.

По их мнению, украинская армия намеренно целилась по мирному населению, когда атаковала Кировский район города.

«Сволочи, по мирным жителям стреляют! Здесь военный объект? В магазине?» — высказывались они в разговоре с военкором.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

Глава СПЧ России Валерий Фадеев обратился в международные организации, он призвал их осудить теракт, совершённый ВСУ в Донецке 21 января.