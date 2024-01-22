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Лавров: Россия готова к переговорам, но не о сохранении нынешней киевской власти

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Россия готова начать переговоры по ситуации на Украине, но не о том, как сохранить у власти нынешних «главарей киевского режима», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
Лавров: Россия готова к переговорам, но не о сохранении нынешней киевской власти
  • РИА Новости

«Напомню, что мы никогда не отказывались от последнего (переговоров. — RT) и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над её народом, об устранении причин трагической для украинского народа ситуации», — сказал министр.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине. Американский дипломат при этом никак не прокомментировал тот факт, что российская сторона говорила о своей готовности к переговорам, однако Киев на законодательном уровне их запретил.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что Украина — это не независимая, не суверенная страна, она находится под полным контролем Соединённых Штатов.

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