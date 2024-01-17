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Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине.
Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине
  • AP
  • © Markus Schreiber

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал в Давосе

«Сейчас я не вижу такого», — ответил он на вопрос о наличии перспектив переговоров по стабильному и долгосрочному перемирию.

Также он заявил о якобы готовности Украины к переговорам. При этом он никак не прокомментировал тот факт, что российская сторона говорила о своей готовности к переговорам, однако Киев на законодательном уровне их запретил. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.

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