Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал в Давосе.

«Сейчас я не вижу такого», — ответил он на вопрос о наличии перспектив переговоров по стабильному и долгосрочному перемирию.

Также он заявил о якобы готовности Украины к переговорам. При этом он никак не прокомментировал тот факт, что российская сторона говорила о своей готовности к переговорам, однако Киев на законодательном уровне их запретил.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.