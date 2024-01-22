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Polityka: российские средства РЭБ ослепляют радары систем ПВО ВСУ

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Применяемые Вооружёнными силами России средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ослепляют радары систем контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны украинской армии.
Polityka: российские средства РЭБ ослепляют радары систем ПВО ВСУ
  • РИА Новости

Об этом пишет издание Polityka.

Как отмечает издание, ВС России начали применять всё более эффективные системы радиоэлектронного подавления.

«Они (средства РЭБ. — RT) нарушают управление украинскими беспилотниками, сбивают с толку GPS и управляемое ею оружие, блокируют радиосвязь, ослепляют радары зенитных и контрбатарейных систем», — говорится в публикации.

Автор статьи подчеркнул, что именно по этим причинам ВСУ отбрасываются «в эпоху мушкетов и шпаг».

Ранее издание Business Insider написало, что украинские дроны теряют свою эффективность и становятся бесполезными из-за модернизации российских средств РЭБ.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские системы РЭБ могут заглушить любой беспилотник украинской армии.

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