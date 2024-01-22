Сенатор Джабаров: ответственные за удары по Донецку понесут наказание

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул в беседе с RT, что ответственные за удары по мирным гражданам Донецка понесут наказание.

«Жесточайший террор, ответственные за который рано или поздно понесут наказание. Я уже говорил, что после завершения СВО нужно будет создать международный трибунал по Донбассу, на котором судить всех преступников украинского режима, которые убивали ни в чём не повинных людей», — отметил сенатор.

По его мнению, ответственных за произошедшее «возмездие настигнет».

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал удары Киева по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре Донецка чудовищным актом терроризма.