Сенатор Джабаров: ответственные за удары по Донецку понесут наказание
- РИА Новости
«Жесточайший террор, ответственные за который рано или поздно понесут наказание. Я уже говорил, что после завершения СВО нужно будет создать международный трибунал по Донбассу, на котором судить всех преступников украинского режима, которые убивали ни в чём не повинных людей», — отметил сенатор.
По его мнению, ответственных за произошедшее «возмездие настигнет».
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал удары Киева по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре Донецка чудовищным актом терроризма.