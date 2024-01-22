RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Джабаров: ответственные за удары по Донецку понесут наказание

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул в беседе с RT, что ответственные за удары по мирным гражданам Донецка понесут наказание.
Сенатор Джабаров: ответственные за удары по Донецку понесут наказание
  • РИА Новости

«Жесточайший террор, ответственные за который рано или поздно понесут наказание. Я уже говорил, что после завершения СВО нужно будет создать международный трибунал по Донбассу, на котором судить всех преступников украинского режима, которые убивали ни в чём не повинных людей», — отметил сенатор.

По его мнению, ответственных за произошедшее «возмездие настигнет». 

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал удары Киева по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре Донецка чудовищным актом терроризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить