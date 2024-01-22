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Сенатор Ковитиди назвала терроризм государственным выбором Украины

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Ангелина Шурпина
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что, убивая мирных граждан, Украина подтверждает свой государственный выбор — терроризм.
Сенатор Ковитиди назвала терроризм государственным выбором Украины
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Необходимо понимать, что терроризм, как смертоносный вирус, очень опасен. Очевидно, что уничтожать его лучше на дальних подступах к нашей стране, но если болезнь проникает на территорию государства, то времени на прививки и уговоры не остаётся. Задачи СВО должны быть решены. Реализуя их, мы спасаем от чумы украинского терроризма не только Россию, но и соседние государства», — объяснила собеседница RT.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал удары Киева по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре Донецка чудовищным актом терроризма.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

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