Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что, убивая мирных граждан, Украина подтверждает свой государственный выбор — терроризм.

«Необходимо понимать, что терроризм, как смертоносный вирус, очень опасен. Очевидно, что уничтожать его лучше на дальних подступах к нашей стране, но если болезнь проникает на территорию государства, то времени на прививки и уговоры не остаётся. Задачи СВО должны быть решены. Реализуя их, мы спасаем от чумы украинского терроризма не только Россию, но и соседние государства», — объяснила собеседница RT.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал удары Киева по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре Донецка чудовищным актом терроризма.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.