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Фермеры Молдавии потребовали выплаты субсидий до конца марта 2024 года

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Молдавские фермеры требуют от властей выплаты субсидий для компенсации процентов фермерских кредитов до 31 марта этого года.
Фермеры Молдавии потребовали выплаты субсидий до конца марта 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Молдавия со ссылкой на заявление ассоциации «Сила фермеров».

«Тысячи микро-, малых и средних фермерских хозяйств находятся в долгах, подвергаются давлению со стороны кредиторов и не имеют достаточных ресурсов для начала весенних работ», — отмечается в сообщении.

Фермеры подчёркивают, что их запросы очень скромны по сравнению с коллегами из Европы, однако власти страны отказываются предоставлять даже такую маленькую помощь.

Ранее молдавская ассоциация «Сила фермеров» обвинила правительство страны в неспособности урегулировать их проблемы с долгами перед банками.

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