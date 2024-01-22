Фермеры Молдавии потребовали выплаты субсидий до конца марта 2024 года

Молдавские фермеры требуют от властей выплаты субсидий для компенсации процентов фермерских кредитов до 31 марта этого года.

Об этом сообщает Sputnik Молдавия со ссылкой на заявление ассоциации «Сила фермеров».

«Тысячи микро-, малых и средних фермерских хозяйств находятся в долгах, подвергаются давлению со стороны кредиторов и не имеют достаточных ресурсов для начала весенних работ», — отмечается в сообщении.

Фермеры подчёркивают, что их запросы очень скромны по сравнению с коллегами из Европы, однако власти страны отказываются предоставлять даже такую маленькую помощь.

Ранее молдавская ассоциация «Сила фермеров» обвинила правительство страны в неспособности урегулировать их проблемы с долгами перед банками.