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В Эстонии 22 января начинается бессрочная забастовка учителей

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В Эстонии 22 января стартует бессрочная забастовка учителей общеобразовательных школ. Преподаватели требуют от властей страны повышения заработной платы.
В Эстонии 22 января начинается бессрочная забастовка учителей
  • Gettyimages.ru
  • © Mint Images

Об этом пишет портал эстонского телерадиовещания ERR.

«Профсоюз работников образования объявил с 22 января бессрочную забастовку учителей общеобразовательных школ», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 24 января к данной забастовке на три дня присоединятся сотрудники учреждений дошкольного образования, профессионального образования и образования по интересам.

Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о намерении провести с 23 по 29 января очередную общенациональную забастовку.

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