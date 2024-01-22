В Эстонии 22 января начинается бессрочная забастовка учителей
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Об этом пишет портал эстонского телерадиовещания ERR.
«Профсоюз работников образования объявил с 22 января бессрочную забастовку учителей общеобразовательных школ», — говорится в заявлении.
Уточняется, что 24 января к данной забастовке на три дня присоединятся сотрудники учреждений дошкольного образования, профессионального образования и образования по интересам.
Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о намерении провести с 23 по 29 января очередную общенациональную забастовку.