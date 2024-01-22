Железнодорожники ФРГ проведут стачку с требованием повышения зарплаты

Профсоюз немецких машинистов GDL объявил о намерении провести с 23 по 29 января очередную общенациональную забастовку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление профсоюза, 23 января в 20:00 мск работу прекратят машинисты грузовых поездов, а 24 января в 04:00 мск к ним присоединятся коллеги, управляющие пассажирскими составами.

Акция протеста продлится до 20:00 мск 29 января.

Уточняется, что причиной стачки является тарифный конфликт между ж/д концерном Deutsche Bahn и профсоюзом. Представители работников индустрии требуют повышения заработной платы машинистов на €555 в месяц, сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов для сотрудников, трудящихся сменами, при сохранении полной зарплаты.

Ранее в демонстрации в немецком Аугсбурге приняли участие более чем 1000 фермеров на тракторах.