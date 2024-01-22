Пушилин заявил о лицемерии Парижа из-за французских наёмников в Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о лицемерии Парижа из-за отрицания наличия французских наёмников в Донбассе.

Он отметил, что и по данным разведки, и по тем мероприятиям, которые проходили на линии боевого соприкосновения, есть точные данные, что граждане Франции воюют на стороне Украины и заключают контракты.

«Но почему так ведёт себя Франция, почему не может этого признать — всё тоже понятно в их лицемерии. У них законом запрещено наёмничество, и если они это признают, то это будет напрямую противоречить их законам», — цитирует его ТАСС.

Глава ДНР добавил, что французы действуют в соответствии с «двойными стандартами».

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что на Украине якобы нет французских наёмников.

До этого Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

Глава французского Минобороны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что Франция не может запретить гражданам сражаться на территории Украины.