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Маргарита Симоньян упомянула притчу о царе Соломоне, говоря об обстреле Донецка

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, говоря об обстреле Донецка 21 января, упомянула притчу о царе Соломоне.
Маргарита Симоньян упомянула притчу о царе Соломоне, говоря об обстреле Донецка
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как она напомнила, согласно притче, к царю Соломону пришли две женщины, чтобы он рассудил, кому из них принадлежит ребёнок. Он приказал ребёнка разрубить и отдать им по половине. Та, что сказала: «Пусть достанется второй женщине, лишь бы жив остался» — и оказалась настоящей матерью. Такая же ситуация — с обстрелом мирных жителей Донецка и призывами в ответ атаковать людей по ту сторону.

«Это самый очевидный и главный ответ на вопрос, который возникает у огромного количества наших сограждан. И мне тоже, я признаюсь, сложно сдерживать в себе эти же эмоции, эти же сантименты. Я каждый день работаю над собой, чтобы их сдерживать. «А чего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулёчки с семечками, не разорвём их младенцев?» Потому что они наши. Потому что не разрывает мать своего младенца. Так не бывает. Это и доказательство того, что они наши», — сказала главред RT. 

Ранее власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

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