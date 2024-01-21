Генсек ООН решительно осудил удар по Донецку

Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил удар по мирным гражданам и инфраструктуре Донецка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

«Генеральный секретарь решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел города Донецка», — приводит РИА Новости заявление Генсека всемирной организации.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.