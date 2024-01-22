Депутат Дубинский: на Украине началась операция по политической зачистке
С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.
«Задержание бизнесмена Мазепы, которого должны привези в Лукьяновское СИЗО... — начало более масштабной операции по политической зачистке», — написали адвокаты Дубинского в его Telegram-канале.
По словам депутата, соответствующее задержание было сделано под ключевого оппонента власти в парламенте экс-президента Украины Петра Порошенко.
Ранее суд в Киеве избрал брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы Юрию, меру пресечения в виде заключения под стражу.
Также Дубинский отметил, что Киев готовит формирование правительства национального единства.