Депутат Дубинский: на Украине началась операция по политической зачистке

На Украине началась масштабная операция по политической зачистке.

С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.

«Задержание бизнесмена Мазепы, которого должны привези в Лукьяновское СИЗО... — начало более масштабной операции по политической зачистке», — написали адвокаты Дубинского в его Telegram-канале.

По словам депутата, соответствующее задержание было сделано под ключевого оппонента власти в парламенте экс-президента Украины Петра Порошенко.

Ранее суд в Киеве избрал брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы Юрию, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также Дубинский отметил, что Киев готовит формирование правительства национального единства.