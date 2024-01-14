Депутат Дубинский: Киев готовит формирование правительства национального единства

Киев готовится к созданию правительства национального единства из-за приближающегося экономического кризиса.

Об этом сообщил подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Банковая (улица в Киеве, где расположен офис президента. — RT) готовится к созданию правительства национального единства перед грядущим экономическим, финансовым и социальным кризисами, а также в связи с риском утраты легитимности в марте», — цитирует его РИА Новости.

Дубинский добавил, что для этого под премьера Украины Дениса Шмыгаля подкладывают «бомбу в виде протокола НАПК».

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что угроза развала украинской экономики в 2024 году реальна.

27 декабря глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предложить план Б по выходу из кризиса, в котором оказалась Украина из-за уменьшения военной помощи со стороны Запада.