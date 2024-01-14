RT в Telegram
Подпишись

Депутат Дубинский: Киев готовит формирование правительства национального единства

Короткая ссылка
Киев готовится к созданию правительства национального единства из-за приближающегося экономического кризиса.

Об этом сообщил подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Банковая (улица в Киеве, где расположен офис президента. — RT) готовится к созданию правительства национального единства перед грядущим экономическим, финансовым и социальным кризисами, а также в связи с риском утраты легитимности в марте», — цитирует его РИА Новости.

Дубинский добавил, что для этого под премьера Украины Дениса Шмыгаля подкладывают «бомбу в виде протокола НАПК».

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что угроза развала украинской экономики в 2024 году реальна.

27 декабря глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предложить план Б по выходу из кризиса, в котором оказалась Украина из-за уменьшения военной помощи со стороны Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить