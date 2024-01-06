Медведчук: в 2024 году экономика Украины рискует развалиться
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По его словам, на сегодняшний день растёт риск развала экономики страны в связи с глубоким кризисом в сельском хозяйстве, промышленности и в других сферах.
Медведчук добавил, что Украина находится «на дне мировых и европейских экономических рейтингов», а также является худшей в Европе по показателю ВВП в расчёте на душу населения и по уровню среднемесячной заработной платы.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что украинская экономика уже полностью разрушена, а Киев «клянчит» деньги.