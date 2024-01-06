RT в Telegram
Подпишись

Медведчук: в 2024 году экономика Украины рискует развалиться

Короткая ссылка
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что угроза развала украинской экономики в 2024 году реальна.
Медведчук: в 2024 году экономика Украины рискует развалиться
  • Gettyimages.ru

По его словам, на сегодняшний день растёт риск развала экономики страны в связи с глубоким кризисом в сельском хозяйстве, промышленности и в других сферах.

Медведчук добавил, что Украина находится «на дне мировых и европейских экономических рейтингов», а также является худшей в Европе по показателю ВВП в расчёте на душу населения и по уровню среднемесячной заработной платы.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что украинская экономика уже полностью разрушена, а Киев «клянчит» деньги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить