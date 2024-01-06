Медведчук: в 2024 году экономика Украины рискует развалиться

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что угроза развала украинской экономики в 2024 году реальна.

По его словам, на сегодняшний день растёт риск развала экономики страны в связи с глубоким кризисом в сельском хозяйстве, промышленности и в других сферах.

Медведчук добавил, что Украина находится «на дне мировых и европейских экономических рейтингов», а также является худшей в Европе по показателю ВВП в расчёте на душу населения и по уровню среднемесячной заработной платы.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что украинская экономика уже полностью разрушена, а Киев «клянчит» деньги.