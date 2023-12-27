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Тимошенко призвала Зеленского предложить запасной план по выходу из кризиса

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Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предложить план Б по выходу из кризиса, в котором оказалась Украина из-за уменьшения военной помощи со стороны Запада.
Тимошенко призвала Зеленского предложить запасной план по выходу из кризиса
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, ситуация на Украине значительно ухудшилась, поскольку уменьшился объём поставок оружия, его не хватает «для победы».

«Хочу обратиться к президенту и попросить... предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», — сказала Тимошенко.

Ранее она предложила отправить в ВСУ половину украинских силовиков.

По словам Тимошенко, их сотни тысяч, они подготовлены и умеют пользоваться оружием.

24 декабря издание Military Watch Magazine писало, что на Западе отметили дисбаланс между расходом украинской армией поставляемых боеприпасов и возможностями союзников.

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