Тимошенко призвала Зеленского предложить запасной план по выходу из кризиса

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предложить план Б по выходу из кризиса, в котором оказалась Украина из-за уменьшения военной помощи со стороны Запада.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, ситуация на Украине значительно ухудшилась, поскольку уменьшился объём поставок оружия, его не хватает «для победы».

«Хочу обратиться к президенту и попросить... предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», — сказала Тимошенко.

Ранее она предложила отправить в ВСУ половину украинских силовиков.

По словам Тимошенко, их сотни тысяч, они подготовлены и умеют пользоваться оружием.

24 декабря издание Military Watch Magazine писало, что на Западе отметили дисбаланс между расходом украинской армией поставляемых боеприпасов и возможностями союзников.