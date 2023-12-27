Тимошенко призвала Зеленского предложить запасной план по выходу из кризиса
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Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, ситуация на Украине значительно ухудшилась, поскольку уменьшился объём поставок оружия, его не хватает «для победы».
«Хочу обратиться к президенту и попросить... предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», — сказала Тимошенко.
Ранее она предложила отправить в ВСУ половину украинских силовиков.
По словам Тимошенко, их сотни тысяч, они подготовлены и умеют пользоваться оружием.
24 декабря издание Military Watch Magazine писало, что на Западе отметили дисбаланс между расходом украинской армией поставляемых боеприпасов и возможностями союзников.