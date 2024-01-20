Суд на Украине арестовал брата инвестбанкира Мазепы

Суд в Киеве избрал брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы Юрию, которого заподозрили в участии в преступной организации, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил адвокат Артём Крикун-Труш.

Об аресте самого инвестбанкира стало известно в пятницу, 19 января. По данным издания «СТРАНА.ua», его обвинили в махинациях с землёй.

«Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 млн гривен», — цитирует адвоката украинский телеканал «Общественное».

Ранее сообщалось, что на Украине по подозрению в содействии уклонению от мобилизации арестовали судью.