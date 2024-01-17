На Украине арестовали судью по подозрению в содействии уклонению от мобилизации
Об этом говорится в заявлении украинского Центра противодействия коррупции.
Сообщается, что Боярский может выйти на свободу, если заплатит залог в размере 1,06 млн гривен (почти $28 тыс.).
По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), судья принимал решения о лишении родительских прав матерей в пользу мужчин, чтобы они избегали мобилизации.
Ранее сообщалось, что украинские власти через несколько недель снова внесут проект о мобилизации в Верховную раду.