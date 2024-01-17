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На Украине арестовали судью по подозрению в содействии уклонению от мобилизации

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Судья Белгород-Днестровского суда Одесской области Александр Боярский арестован по подозрению в причастности к схеме, которая позволяет мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и выезжать с Украины.

Об этом говорится в заявлении украинского Центра противодействия коррупции.

Сообщается, что Боярский может выйти на свободу, если заплатит залог в размере 1,06 млн гривен (почти $28 тыс.).

По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), судья принимал решения о лишении родительских прав матерей в пользу мужчин, чтобы они избегали мобилизации.

Ранее сообщалось, что украинские власти через несколько недель снова внесут проект о мобилизации в Верховную раду.

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