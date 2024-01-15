Через несколько недель в Верховную раду снова внесут проект о мобилизации

Правительство Украины собирается в течение нескольких недель подать в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации, сообщила заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова.

По её мнению, такой закон нужно принять как можно скорее, передаёт украинский телеканал ТСН.

«Мы бы хотели, чтобы это были дни (время внесения новой редакции. — RT), но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель», — добавила Калмыкова.

Она сообщила, что основная идея законопроекта осталась неизменной. Однако спорным вопросом является мобилизация людей с инвалидностью, заключила замминистра.

Ранее украинский депутат Елена Мошенец заявила, что в новом законопроекте о мобилизации намерены отказаться от предоставления отсрочки по группам инвалидности.