Через несколько недель в Верховную раду снова внесут проект о мобилизации
По её мнению, такой закон нужно принять как можно скорее, передаёт украинский телеканал ТСН.
«Мы бы хотели, чтобы это были дни (время внесения новой редакции. — RT), но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель», — добавила Калмыкова.
Она сообщила, что основная идея законопроекта осталась неизменной. Однако спорным вопросом является мобилизация людей с инвалидностью, заключила замминистра.
Ранее украинский депутат Елена Мошенец заявила, что в новом законопроекте о мобилизации намерены отказаться от предоставления отсрочки по группам инвалидности.