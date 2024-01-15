RT в Telegram
Подпишись

Через несколько недель в Верховную раду снова внесут проект о мобилизации

Короткая ссылка
Правительство Украины собирается в течение нескольких недель подать в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации, сообщила заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова.

По её мнению, такой закон нужно принять как можно скорее, передаёт украинский телеканал ТСН.

«Мы бы хотели, чтобы это были дни (время внесения новой редакции. — RT), но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель», — добавила Калмыкова.

Она сообщила, что основная идея законопроекта осталась неизменной. Однако спорным вопросом является мобилизация людей с инвалидностью, заключила замминистра.

Ранее украинский депутат Елена Мошенец заявила, что в новом законопроекте о мобилизации намерены отказаться от предоставления отсрочки по группам инвалидности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить