RT в Telegram
Подпишись

Глава ГУР Буданов: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации

Короткая ссылка
Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов признал, что Украина не сможет обойтись без проведения дополнительной мобилизации.
Глава ГУР Буданов: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без (дополнительной. — RT) мобилизации», — признал Буданов.

Он назвал ощутимой нехватку военнослужащих в рядах Вооружённых сил Украины.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.

В офисе Владимира Зеленского выразили надежду на скорейшее принятие закона о мобилизации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить