Глава ГУР Буданов: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации
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Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.
«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без (дополнительной. — RT) мобилизации», — признал Буданов.
Он назвал ощутимой нехватку военнослужащих в рядах Вооружённых сил Украины.
Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.
В офисе Владимира Зеленского выразили надежду на скорейшее принятие закона о мобилизации на Украине.