Глава ГУР Буданов: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации

Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов признал, что Украина не сможет обойтись без проведения дополнительной мобилизации.

Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без (дополнительной. — RT) мобилизации», — признал Буданов.

Он назвал ощутимой нехватку военнослужащих в рядах Вооружённых сил Украины.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.

В офисе Владимира Зеленского выразили надежду на скорейшее принятие закона о мобилизации на Украине.