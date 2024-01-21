Президент Литвы заявил о передаче Украине бронетехники, боеприпасов и антидронов

Власти Литвы намерены передать Украины бронетехнику, а также боеприпасы и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. С заявлением об этом выступил литовский президент Гитанас Науседа.

По его словам, прозвучавшим на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, Литва в течение двух лет интенсивно поставляет Украине вооружение, и его запасы на складах существенно истощились.

«Несмотря на это, мы дополнительно направим Украине бронетехнику, боеприпасы и оборудование для борьбы с беспилотниками», — цитирует Науседу ТАСС.

Ранее президент Литовской Республики признал, что в странах Запада присутствует усталость от конфликта на Украине.