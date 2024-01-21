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Президент Литвы заявил о передаче Украине бронетехники, боеприпасов и антидронов

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Власти Литвы намерены передать Украины бронетехнику, а также боеприпасы и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. С заявлением об этом выступил литовский президент Гитанас Науседа.
Президент Литвы заявил о передаче Украине бронетехники, боеприпасов и антидронов
  • Gettyimages.ru

По его словам, прозвучавшим на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, Литва в течение двух лет интенсивно поставляет Украине вооружение, и его запасы на складах существенно истощились.

«Несмотря на это, мы дополнительно направим Украине бронетехнику, боеприпасы и оборудование для борьбы с беспилотниками», — цитирует Науседу ТАСС.

Ранее президент Литовской Республики признал, что в странах Запада присутствует усталость от конфликта на Украине.

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