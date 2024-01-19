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Президент Литвы Науседа признал усталость Запада от украинского конфликта

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Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что в западных странах присутствует усталость от украинского конфликта.
Президент Литвы Науседа признал усталость Запада от украинского конфликта
  • Gettyimages.ru

В интервью газете El Mundo он объяснил, что последствия конфликта, например рост цен на энергоносители, могут негативно повлиять на поведение людей и избирателей.

По словам президента, усталость есть на Западе, однако не на восточном фланге НАТО, так как там понимают, что «победа России будет означать катастрофические последствия для безопасности региона».

Таким образом, Науседа призвал «любой ценой» избежать победы российских войск.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страны Запада теряют интерес к Украине.

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