Журналист Хайфон: Зеленский выставил себя в глупом свете при визите в Швейцарию
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Об этом он заявил на своём YouTube-канале.
«На Всемирном экономическом форуме в Давосе... Зеленский выставил себя полным дураком», — подчеркнул Хайфон.
По мнению журналиста, в ходе своего визита Зеленский не был тем, кто вселит надежду и энтузиазм в страны Запада. Напротив, добавил он, Зеленский приехал в Швейцарию, чтобы потребовать введения новых санкций в отношении России.
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