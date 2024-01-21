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Журналист Хайфон: Зеленский выставил себя в глупом свете при визите в Швейцарию

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Журналист Дэнни Хайфон высказал мнение, что Владимир Зеленский выставил себя в глупом свете во время визита в швейцарский Давос, где он просил о военной помощи Украине.
Журналист Хайфон: Зеленский выставил себя в глупом свете при визите в Швейцарию
  • globallookpress.com
  • © Hannes P Albert

Об этом он заявил на своём YouTube-канале.

«На Всемирном экономическом форуме в Давосе... Зеленский выставил себя полным дураком», — подчеркнул Хайфон.

По мнению журналиста, в ходе своего визита Зеленский не был тем, кто вселит надежду и энтузиазм в страны Запада. Напротив, добавил он, Зеленский приехал в Швейцарию, чтобы потребовать введения новых санкций в отношении России.

Ранее Politico сообщила, что Пекин отклонил просьбу о встрече премьера Госсовета КНР Ли Цяна с Зеленским.

Ситуация с делегацией Китая в Давосе стала ударом для Украины.

Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит дронов и боеприпасов на Украине.

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