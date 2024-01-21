Журналист Дэнни Хайфон высказал мнение, что Владимир Зеленский выставил себя в глупом свете во время визита в швейцарский Давос, где он просил о военной помощи Украине.

Об этом он заявил на своём YouTube-канале.

«На Всемирном экономическом форуме в Давосе... Зеленский выставил себя полным дураком», — подчеркнул Хайфон.

По мнению журналиста, в ходе своего визита Зеленский не был тем, кто вселит надежду и энтузиазм в страны Запада. Напротив, добавил он, Зеленский приехал в Швейцарию, чтобы потребовать введения новых санкций в отношении России.

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