Минобороны Украины: представители США впервые проверили переданное Киеву оружие

Представители Соединённых Штатов совместно с представителями ВС Украины впервые провели проверку оружия, переданного Вашингтоном Киеву.

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Украины в Telegram.

«Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнёрами», — сказано в заявлении.

Уточняется, что проверялись техническое состояние, серийные номера и условия хранения оружия.

17 января в ЕС сообщили, что внешнеполитическая служба Евросоюза не проводит проверку поставок вооружения Киеву.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ Министерства экономики ФРГ сообщал, что правительство Германии ни разу не проверило реальное местоположение немецкого экспортного оружия, которое было привезено на Украину.