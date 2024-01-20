Подоляк: отправка на Украину солдат из других стран не обсуждается
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Отвечая на вопрос газеты Bild, согласятся ли власти Украины принять военных из соседних стран, Подоляк признался, что Киев согласится на любую помощь, однако «пока такие переговоры не ведутся».
«Я хотел бы, чтобы такие сценарии были, но в действительности есть только один сценарий — максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием», — отметил он.
Ранее в офисе Зеленского выразили надежду на скорейшее принятие закона о мобилизации на Украине.