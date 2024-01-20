Подоляк: отправка на Украину солдат из других стран не обсуждается

Возможная отправка на Украину военных из других государств не является темой для обсуждений. Об этом заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Отвечая на вопрос газеты Bild, согласятся ли власти Украины принять военных из соседних стран, Подоляк признался, что Киев согласится на любую помощь, однако «пока такие переговоры не ведутся».

«Я хотел бы, чтобы такие сценарии были, но в действительности есть только один сценарий — максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием», — отметил он.

Ранее в офисе Зеленского выразили надежду на скорейшее принятие закона о мобилизации на Украине.