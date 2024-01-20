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В Киеве заявили об острой нехватке работников ЖКХ из-за мобилизации

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Мобилизация, которую проводят на Украине, привела к образованию острой нехватки коммунальных работников в Киеве. Как сообщил заместитель главы столичной администрации Пётр Пантелеев, это увеличивает нагрузку на коллективы.

По словам Пантелеева, прозвучавшим в интервью изданию «Вечерний Киев», нехватка работников в сфере ЖКХ — это болезненный вопрос. Он добавил, что многие специалисты были мобилизованы.

«Серьёзно ощущаем нехватку сварщиков, водителей спецтехники, в том числе экскаваторщиков, водителей мусоровозов», — перечислил он.

Тем временем в Европе, напротив, сталкиваются с переизбытком работоспособных украинцев. Ранее в ЕС призвали решить за их счёт проблему нехватки рабочей силы.

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