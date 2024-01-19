Российский боец рассказал, что украинская армия изменила тактику
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
Как рассказал боец, ВСУ активно применяли кассетные боеприпасы до середины осени 2023 года. По его данным, в наиболее горячий период украинская армия использовала по два-три кассетных боеприпаса на один фугасный снаряд.
Военный добавил, что ВС России научились противодействовать таким боеприпасам. Он уточнил, что надёжным средством против них стали укрепления, созданные из одного слоя брёвен и 30 см песка.
Ранее СМИ писали, что применение украинскими войсками на передовой кассетных боеприпасов американского производства стало менее эффективным.