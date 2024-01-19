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Российский боец рассказал, что украинская армия изменила тактику

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Боец Вооружённых сил России с позывным Снейк рассказал, что украинская армия была вынуждены поменять подход к использованию кассетных боеприпасов, так как российские бойцы научились им противодействовать.
Российский боец рассказал, что украинская армия изменила тактику
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал боец, ВСУ активно применяли кассетные боеприпасы до середины осени 2023 года. По его данным, в наиболее горячий период украинская армия использовала по два-три кассетных боеприпаса на один фугасный снаряд.

Военный добавил, что ВС России научились противодействовать таким боеприпасам. Он уточнил, что надёжным средством против них стали укрепления, созданные из одного слоя брёвен и 30 см песка.

Ранее СМИ писали, что применение украинскими войсками на передовой кассетных боеприпасов американского производства стало менее эффективным.

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