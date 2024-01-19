Российский боец рассказал, что украинская армия изменила тактику

Боец Вооружённых сил России с позывным Снейк рассказал, что украинская армия была вынуждены поменять подход к использованию кассетных боеприпасов, так как российские бойцы научились им противодействовать.

Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал боец, ВСУ активно применяли кассетные боеприпасы до середины осени 2023 года. По его данным, в наиболее горячий период украинская армия использовала по два-три кассетных боеприпаса на один фугасный снаряд.

Военный добавил, что ВС России научились противодействовать таким боеприпасам. Он уточнил, что надёжным средством против них стали укрепления, созданные из одного слоя брёвен и 30 см песка.

Ранее СМИ писали, что применение украинскими войсками на передовой кассетных боеприпасов американского производства стало менее эффективным.