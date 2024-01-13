NYT: эффективность применения ВСУ кассетных снарядов на фронте снижается

Применение украинскими войсками на передовой кассетных боеприпасов американского производства стало менее эффективным, говорится в публикации The New York Times.

«Даже партия кассетных боеприпасов из США частично утратила свою эффективность на поле боя», — написал автор статьи.

Неназванный командующий подразделениями украинской армии сообщил, что раньше такие снаряды применялись для ударов по крупным группировкам. Однако, по его словам, сейчас ВС России атакуют более мелкими подразделениями. Он добавил, что российские военные углубили траншеи, а это усложнило нанесение по ним ударов.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более 280 военнослужащих.