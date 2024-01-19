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NRK: украинцы боятся снижения мобилизационного возраста и смерти на передовой

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Украинский уклонист, назвавший себя Сергеем, заявил, что боится смерти на передовой, а также обеспокоен снижением мобилизационного возраста.

Об этом пишет NRK.

«Я боюсь умереть. Меня берёт страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело», — сказал мужчина.

Кроме того, по его словам, на Украине всех беспокоит тот факт, что возраст призыва будет снижен с 27 до 25 лет. 

«Меня это беспокоит? Да, конечно. Это беспокоит всех», — сказал уклонист.

Ранее в «СТРАНА.ua» сообщили, что мужчинам на Украине отказывают в госпитализации без справки из ТЦК.

Также поступала информация, что уклонисты используют маскировочные костюмы, чтобы сбежать с Украины.

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