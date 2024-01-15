Уклонисты используют маскировочные костюмы, чтобы сбежать с Украины
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Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу.
По представленной информации, двух украинцев в такой одежде задержали у села Топалы в Одесской области, которое находится на границе с Молдавией.
Установлено, что жители Запорожской области приобрели костюмы в интернете, а их знакомый рассказал о направлении пересечения границы.
«На украинских маркетплейсах есть множество объявлений с такими костюмами. Стоят они до тысячи гривен», — сообщило издание.
Ранее сообщалось, что около 9 тыс. дел заведено на Украине в отношении уклонистов.