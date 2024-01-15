Уклонисты используют маскировочные костюмы, чтобы сбежать с Украины

Уклонисты на Украине стали использовать зимние маскировочные костюмы во время попыток нелегально пересечь границу страны.

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу.

По представленной информации, двух украинцев в такой одежде задержали у села Топалы в Одесской области, которое находится на границе с Молдавией.

Установлено, что жители Запорожской области приобрели костюмы в интернете, а их знакомый рассказал о направлении пересечения границы.

«На украинских маркетплейсах есть множество объявлений с такими костюмами. Стоят они до тысячи гривен», — сообщило издание.

Ранее сообщалось, что около 9 тыс. дел заведено на Украине в отношении уклонистов.