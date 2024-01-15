RT в Telegram
Подпишись

Уклонисты используют маскировочные костюмы, чтобы сбежать с Украины

Короткая ссылка
Уклонисты на Украине стали использовать зимние маскировочные костюмы во время попыток нелегально пересечь границу страны.
Уклонисты используют маскировочные костюмы, чтобы сбежать с Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу.

По представленной информации, двух украинцев в такой одежде задержали у села Топалы в Одесской области, которое находится на границе с Молдавией.

Установлено, что жители Запорожской области приобрели костюмы в интернете, а их знакомый рассказал о направлении пересечения границы.

«На украинских маркетплейсах есть множество объявлений с такими костюмами. Стоят они до тысячи гривен», — сообщило издание.

Ранее сообщалось, что около 9 тыс. дел заведено на Украине в отношении уклонистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить