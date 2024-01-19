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Журналист Путконен назвал удар по наёмникам в Харькове ответом на обстрелы Белгорода

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Финский журналист Янус Путконен заявил в эфире RT, что удары ВС России по пунктам дислокации иностранных наёмников в Харькове являются ответом на террористические обстрелы Белгорода.

По его словам, применение западного оружия против мирного населения требует жёстких ответных мер.

Кроме того, Путконен отметил, что российские военные наносят высокоточные удары в сердце командного центра — их базы.

Это, по мнению журналиста, ставит под большой вопрос «все западные нарративы о размещении оружейных предприятий или каких-то западных объектов на Украине».

Ранее военкор RT Мурад Газдиев отметил, что гибель 60 иностранных наёмников в Харькове после удара российских войск наносит колоссальный удар по репутации Украины.

Также официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о вызове в МИД посла Франции из-за французских наёмников в Харькове.

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