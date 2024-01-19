Журналист Путконен назвал удар по наёмникам в Харькове ответом на обстрелы Белгорода
По его словам, применение западного оружия против мирного населения требует жёстких ответных мер.
Кроме того, Путконен отметил, что российские военные наносят высокоточные удары в сердце командного центра — их базы.
Это, по мнению журналиста, ставит под большой вопрос «все западные нарративы о размещении оружейных предприятий или каких-то западных объектов на Украине».
Ранее военкор RT Мурад Газдиев отметил, что гибель 60 иностранных наёмников в Харькове после удара российских войск наносит колоссальный удар по репутации Украины.
Также официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о вызове в МИД посла Франции из-за французских наёмников в Харькове.