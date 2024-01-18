Лукашенко заявил, что Белоруссия справится без западных брендов

Белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия справится без западных брендов на своём рынке.

Слова белорусского лидера приводит агентство БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что Минск не намерен продавать или передавать имущество тех компаний, которые решили уйти с белорусского рынка.

«Как я говорил, досвидос — мы разберёмся сами. И, как показывает тот же Макдоналдс, мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда», — сказал он.

В марте прошлого года стало известно, что на территории Белоруссии бывшие рестораны сети быстрого питания Макдоналдс работают без бренда под вывеской «Мы открыты».