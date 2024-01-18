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Лукашенко заявил, что Белоруссия справится без западных брендов

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Белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия справится без западных брендов на своём рынке.
Лукашенко заявил, что Белоруссия справится без западных брендов
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Слова белорусского лидера приводит агентство БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что Минск не намерен продавать или передавать имущество тех компаний, которые решили уйти с белорусского рынка.

«Как я говорил, досвидос — мы разберёмся сами. И, как показывает тот же Макдоналдс, мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда», — сказал он.

В марте прошлого года стало известно, что на территории Белоруссии бывшие рестораны сети быстрого питания Макдоналдс работают без бренда под вывеской «Мы открыты».

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