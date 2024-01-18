Лукашенко заявил, что Белоруссия справится без западных брендов
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Слова белорусского лидера приводит агентство БЕЛТА.
Лукашенко напомнил, что Минск не намерен продавать или передавать имущество тех компаний, которые решили уйти с белорусского рынка.
«Как я говорил, досвидос — мы разберёмся сами. И, как показывает тот же Макдоналдс, мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда», — сказал он.
В марте прошлого года стало известно, что на территории Белоруссии бывшие рестораны сети быстрого питания Макдоналдс работают без бренда под вывеской «Мы открыты».