Белорусские рестораны Макдоналдс работают без бренда под вывеской «Мы открыты»

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На территории Белоруссии бывшие рестораны сети быстрого питания Макдоналдс работают без бренда под вывеской «Мы открыты».
Белорусские рестораны Макдоналдс работают без бренда под вывеской «Мы открыты»
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Sullivan /

Об этом пишет РИА Новости

Отмечается, что рестораны сети с ноября работают под такой вывеской. На белорусских интернет-ресурсах периодически пишут, что «Мы открыты» — новое название белорусской сети, но в компании это опровергли.

«Этой вывеской мы показываем, что мы открыты для клиентов. Работаем без бренда», — объяснили агентству в офисе компании.

В январе сообщалось, что рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом Макдоналдс, возобновляют работу без бренда.

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