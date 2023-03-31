Белорусские рестораны Макдоналдс работают без бренда под вывеской «Мы открыты»
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Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что рестораны сети с ноября работают под такой вывеской. На белорусских интернет-ресурсах периодически пишут, что «Мы открыты» — новое название белорусской сети, но в компании это опровергли.
«Этой вывеской мы показываем, что мы открыты для клиентов. Работаем без бренда», — объяснили агентству в офисе компании.
В январе сообщалось, что рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом Макдоналдс, возобновляют работу без бренда.