Белорусские рестораны Макдоналдс работают без бренда под вывеской «Мы открыты»

На территории Белоруссии бывшие рестораны сети быстрого питания Макдоналдс работают без бренда под вывеской «Мы открыты».

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что рестораны сети с ноября работают под такой вывеской. На белорусских интернет-ресурсах периодически пишут, что «Мы открыты» — новое название белорусской сети, но в компании это опровергли.

«Этой вывеской мы показываем, что мы открыты для клиентов. Работаем без бренда», — объяснили агентству в офисе компании.

В январе сообщалось, что рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом Макдоналдс, возобновляют работу без бренда.