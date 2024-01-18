РИА Новости: среди наёмников, попавших под удар в Харькове, были кураторы РДК
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«Народ там (в поражённом здании. — RT) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно неизвестно. Но там однозначно были те, кто курирует РДК. Они иностранцы», — сказал Лебедев.
На той же улице, где находилось здание с наёмниками, располагается и военкомат, отметил он.
17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками. По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.
Журналисты телеканала TF1 отметили, что французские наёмники на самом деле воюют на Украине.
Главный редактор сайта Donbass Insider Кристель Неан в эфире RT заявила, что после удара в больницы поступило много боевиков, говорящих по-французски.