Журналисты телеканала TF1 сообщили, что французские наёмники на самом деле воюют на Украине. Канал напоминает, что накануне Министерство обороны России заявило об ударе по скоплению французских наёмников в Харькове.

Как пишет ИноТВ, журналисты приводят данные, полученные от своего источника, о том, что в стране находятся 60—70 человек с французским гражданством, ещё 200—300 человек с двойным гражданством.

Официально Франция солдат на Украину не отправляла, поэтому и не считает себя одной из сторон конфликта.

17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.