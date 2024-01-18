RT в Telegram
Подпишись

Журналисты телеканала TF1: французские наёмники на самом деле воюют на Украине

Короткая ссылка
Журналисты телеканала TF1 сообщили, что французские наёмники на самом деле воюют на Украине. Канал напоминает, что накануне Министерство обороны России заявило об ударе по скоплению французских наёмников в Харькове.

Как пишет ИноТВ, журналисты приводят данные, полученные от своего источника, о том, что в стране находятся 60—70 человек с французским гражданством, ещё 200—300 человек с двойным гражданством.

Официально Франция солдат на Украину не отправляла, поэтому и не считает себя одной из сторон конфликта.

17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить