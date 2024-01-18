РИА Новости: на Украине арестовали более 150 морпехов за отказ форсировать Днепр

Более 150 украинских морских пехотинцев арестованы в оккупированном киевскими властями Херсоне за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег.

Об этом рассказала супруга одного из арестованных украинских военных.

«В январе его и более 150 человек — морских десантников из разных подразделений — арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО», — цитирует женщину РИА Новости.

По её словам, причиной ареста стал отказ выполнять приказ командования и переправляться на левый берег.

При этом женщина подчеркнула, что в ВСУ не поставляются боеприпасы, кроме того, у украинских военных нет продовольствия.

«Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть», — добавила она.

Ранее в Intercept заявили, что ВСУ используют психоделики для повышения эффективности на фронте.

Также в Белом доме сообщили, что Украина приближается к истощению вооружений при отсутствии помощи США.