RT в Telegram
Подпишись

Экс-посол Украины Чалый: ВСУ не справятся с ВС России без прямого участия НАТО

Короткая ссылка
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киеву необходимо прямое вмешательство войск НАТО в конфликт с Москвой.

«Я считаю, с точки зрения украинца, на нашей стороне уже должны были бы быть страны НАТО», — отметил он в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL.

По его мнению, такая мера поможет положить конец военным действиям. Чалый отметил, что Украина не в состоянии самостоятельно преодолеть конфликт «на истощение» с Россией, как желает Запад.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что стремление Запада к конфликту с Россией уничтожило Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить