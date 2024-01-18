Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киеву необходимо прямое вмешательство войск НАТО в конфликт с Москвой.

«Я считаю, с точки зрения украинца, на нашей стороне уже должны были бы быть страны НАТО», — отметил он в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL.

По его мнению, такая мера поможет положить конец военным действиям. Чалый отметил, что Украина не в состоянии самостоятельно преодолеть конфликт «на истощение» с Россией, как желает Запад.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что стремление Запада к конфликту с Россией уничтожило Украину.